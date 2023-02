Neymar accusé d'organiser des soirées trop bruyantes dans son logement de Bougival

Neymar le 8 février 2023.

Installé dans une belle demeure de cinq étages à Bougival (Yvelines), Neymar serait un vrai adepte de la fiesta. Au grand désespoir de ses voisins qui s'agacent du tapage. Dans Le Parisien, le maire de la commune, Luc Wattelle, évoque même "un individu irrespectueux". La fête d'anniversaire de Neymar le 5 février a été celle de trop. Fatigués de la musique latino provenant de sa villa, des habitants du quartier se sont plaints de la fête et ont appelé la police municipale puis nationale. La soirée aurait dû se terminer à 21 heures selon les agents, mais elle a finalement pris fin à 23h45, lorsque la sono a été éteinte. Et encore, lorsque le PSG a remporté son dernier titre, la soirée a terminé à 5 heures du matin.

Le maire, qui habite près de chez Neymar, décrit celui-ci comme "irrespectueux" et "agaçant". Ce n'était pas la première fois que le footballeur brésilien causait des problèmes, et le maire se dit "démuni" face à la situation. "On peut verbaliser, mais que voulez-vous faire face à quelqu’un qui se fiche royalement de payer 135 euros d’amende vu ce qu’il gagne ? À un moment donné, on va transmettre un dossier au procureur pour trouble répété à l’ordre public."

L'élu regrette le manque de dialogue avec la star du PSG, qui n'a jamais été vu en six ans auprès des jeunes de la commune.