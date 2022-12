Miss France 2023 : Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, a remporté le concours

Miss France 2023, Indira Ampiot, est félicitée par Miss France 2005 Cindy Fabre et Miss France 2022 Diane Leyree de la France, le 17 décembre 2022.

La 93e édition du concours Miss France s’est déroulée ce samedi 17 décembre près de Châteauroux. Miss Guadeloupe, Indira Ampiot, a succédé à Diane Leyre, lauréate de l’édition 2022. La finale de Miss France a été suivie sur TF1 par 7,3 millions de téléspectateurs.

Cette nouvelle édition était placée sous le signe du cinéma, avec des tableaux inspirés des grands succès du box-office, dont Titanic et Harry Potter.

Les quinze finalistes ont été annoncées lors d’une séquence digne des Oscars.

Le jury, présidé par Francis Huster, réunissait notamment la championne de judo Clarisse Agbegnenou, le producteur Dominique Besnehard ou bien encore le chanteur Kendji Girac.

Les finalistes étaient départagées à 50/50 par les téléspectateurs et le jury.

Indira Ampiot, âgée de 18 ans, vient donc d’être élue Miss France 2023, ce samedi soir.

Favorite avec Miss Nord-Pas-de-Calais, la demoiselle aux faux airs de Rihanna a remporté la couronne de Reine de beauté.

Indira Ampiot a obtenu le baccalauréat, avec mention, en juin 2022. Passionnée par le design, la Guadeloupéenne souhaite intégrer une école, spécialisée dans la communication, pour se spécialiser en identité visuelle et publicitaire. Mais la poursuite d’études attendra, le concours lui a réservé un autre destin pour 2023.

Pour sa première prise de parole, la nouvelle Miss France a d’abord pensé à ses proches. Indira Ampiot s'est confiée à la rédaction du Parisien :

« Je dédie mon titre à ma famille et en particulier à ma grand-mère qui a été un exemple pour moi, a participé à mon éducation. Malheureusement, elle nous a quittés cette année. »

Elle a confié que sa grand-mère a été une source de motivation :

« Après avoir été élue Miss Guadeloupe, je suis allée la voir le lendemain. Et malheureusement, comme elle avait des métastases au cerveau, elle n’avait pas conscience de tout ce qu’elle faisait et de tout ce qu’elle disait. En tout cas, lorsqu’elle m’a vue avec l’écharpe et la couronne, elle a réalisé. Pour moi, c’est un signe ».

Sa mère avait participé au concours de Miss Guadeloupe.

Indira Ampiot souhaite consacrer son année à faire « redécouvrir un peu sa région. Je veux aussi mettre en avant ma cause, qui est d’aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. C’est un hommage à ma grand-mère. »

Crédit : GUILLAUME SOUVANT / AFP