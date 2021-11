Meghan Markle s'excuse devant le tribunal pour avoir participé à sa biographie non-officielle

En février, Meghan Markle a intenté un procès contre le Mail on Sunday pour non-respect de la vie privée qu'elle a gagné. Elle a reproché au journal d'avoir publié un courrier dans lequel elle demandait à son père d'arrêter de colporter de fausses rumeurs sur leur relation. Les accusation de l'ancienne actrice ont été affaiblie car un ancien secrétaire à la communication du couple a affirmé avoir fourni au nom du couple des informations privées aux auteurs de la biographie non-officielle du couple royal afin d'influencer l'opinion publique. Meghan a avoué avoir été impliqué dans la rédaction de l'ouvrage ce qu'elle a toujours nié et elle s'est excusée d'avoir induite la cour en erreur. Cependant elle précise que les informations partagés avec les auteurs étaient « bien loin des informations personnelles très détaillées » divulgué par le Mail on Sunday.

Face à cela le Mail on Sunday a contesté la décision du procès et fait appel.