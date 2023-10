Marlène Schiappa : prête à quitter le monde de la politique pour celui des séries ?

Marlène Schiappa, quand elle était encore au gouvernement -- Photo d'illustration AFP

Elle a toujours eu plus d’une corde à son arc et, visiblement, n’a jamais perdu son goût pour l’écriture. Marlène Schiappa, qui a longtemps fait partie de l’exécutif assemblé par Emmanuel Macron, travaillerait actuellement à l’écriture d’une série télévisuelle pour la société de production Elephant. Cette entreprise est connue pour plusieurs productions parmi lesquelles Jusqu’ici tout va bien, diffusée en 2023 sur Netflix, et Rebecca pour TF1. Cette fois-ci, fait savoir La Lettre de l’Audiovisuel (ex-Lettre A), le show produit porterait sur le monde politique français. Le projet est d’ailleurs dirigé par Emmanuel Chain, ancien journaliste qui a animé, entre autres, l’émission économique Capital.

La série devrait se concentrer sur les rouages de la Macronie, fait savoir le tabloïd Galasur son site, qui cite également Baron Noir en guise d’inspiration potentielle. Pour mieux faire son travail de scénariste, Marlène Schiappa, que l’on sait être une aficionada de la série politique Borgen, a fait le choix de débaucher certains de ses anciens collaborateurs. Elle a fait appel à Alexandre Dimeck-Ghione, qui est son conseiller spécial depuis février 2022, ainsi qu’à Yennad Mlaraha, son communicant personnel, qui la suit depuis 2020. Une équipe suffisante, à en croire nos confrères, pour produire un divertissement dont on risque d'entendre parler un moment.

La série pourrait être diffusée sur Canal +, dans la mesure où celle-ci a encouragé sa production. Ceci étant dit, pour l’heure, aucun contrat n’a été signé concernant sa distribution. Affaire à suivre.