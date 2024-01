Maladie de Charcot : un village de la Somme s’interroge après 5 cas dans une même rue

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) - aussi appelée maladie de Charcot - est, de toutes les maladies neurodégénératives, l'une des plus destructrices et foudroyantes.

Dans le village de Saint-Vaast-en-Chaussée, dans la Somme, les habitants s’interrogent sur la survenue de 5 cas de maladie de Charcot en près de 12 ans dans une même rue, relève BFMTV.

Le premier cas concerne un fabricant de pneumatique décédé en 2009 à l'âge de 67 ans. Diagnostiqué de la maladie de Charcot en octobre 2008, il meurt 6 mois plus tard. Lorsqu’une deuxième personne, habitant non loin, est diagnostiquée de cette même maladie neurodégénérative, «on s'est dit que c'était une coïncidence», explique Françoise Gamain, veuve du premier cas. «Mais au bout de plusieurs cas, on a commencé à se dire que ça faisait beaucoup de coïncidences», explique-t-elle à BFMTV.

Si l’origine de cette maladie fait encore l’objet de recherches, elle serait due probablement à des facteurs génétiques et environnementaux. «Il est tout à fait probable que des facteurs environnementaux interviennent dans la SLA, mais il faut un terrain génétique favorable», nuance François Pradat, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (APHP) et co-président du conseil scientifique de l'ARSL, rappelant que 10% des cas de SLA ont des antécédents familiaux.