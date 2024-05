Madonna : un concert historique et gratuit devant 1,5 million de personnes à Rio de Janeiro

Madonna sur scène lors du concert historique sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil, le samedi 4 mai 2024.

La pop star américaine de 65 ans a livré le plus grand concert de sa carrière, en clôture de son Celebration Tour, sur la plage mythique de Copacabana, ce samedi 4 mai.

Madonna a retrouvé, samedi 4 mai au soir, ses fans à Rio de Janeiro, au Brésil, sur la plage mythique de Copacabana, à l’occasion d’un concert monumental et gratuit. Vers 23 heures, la « reine de la pop », toute de noir vêtue, est apparue sur la scène, faisant chavirer de bonheur la foule en interprétant Nothing Really Matters, un hymne à la résilience.

Près d'1,5 million de personnes ont assisté au plus grand concert de la carrière de la star. Le public était installé sur le sable, mais aussi en mer, sur des dizaines de bateaux, pour profiter d’une vue imprenable. Ce show était annoncé depuis des jours comme « historique ». La pop star américaine a ainsi clôturé en beauté The Celebration Tour, tournée à la gloire de ses 40 ans de carrière, d’inventions, de coups d’éclat et de scandales.

Par une journée splendide d’automne aux températures estivales, les fans n’ont cessé d’affluer pour vibrer au plus près de la scène, un plateau gigantesque de plus de 800 mètres carrés. Pour faire monter la pression, plusieurs DJ, dont Diplo, se sont succédé à la tombée de la nuit pour faire exulter « la plus grande piste de danse du monde », avant que la reine de la pop ne rejoigne enfin la scène.

Après 80 concerts en Europe, en Amérique du Nord et au Mexique, le show de Rio était le bouquet final de cette tournée mondiale. Il fait aussi figure de pied de nez au destin alors qu’une grave infection bactérienne avait conduit en juin 2023 la chanteuse en soins intensifs et affolé les fans du monde entier.

Face au Copacabana Palace et le long de la plage où les vendeurs de souvenirs se sont mis à l’heure Madonna, l’ambiance était festive ces derniers jours et rappelait la légèreté du carnaval de Rio, achevé depuis près de trois mois. La Isla Bonita, Papa Don’t Preach, Material Girl… Il était impossible d’échapper aux classiques de la reine de la pop.

Trois avions et 270 tonnes de matériel avaient débarqué à Rio de Janeiro avec la star américaine. Le concert devrait générer 293 millions de reais (53 millions d’euros) pour l’économie locale, a calculé la mairie, qui a participé à hauteur de 20 millions de reais à une production d’un coût total évalué à 60 millions.

Pour assurer la sécurité, la police était présente en force, presque dans chaque rue.