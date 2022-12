Lyon : l’édition 2022 de la Fête des Lumières se déroule jusqu’à dimanche

500.000 visiteurs sont attendus chaque soir jusqu'à dimanche dans la capitale des Gaules pour la Fête des Lumières.

La célèbre Fête des Lumières se déroule ce week-end. L’édition 2023 se veut plus écologique, à l’image du maire de la ville.

La Fête des Lumières de Lyon va enchanter les habitants de la ville et les touristes du monde entier tout au long de ce week-end. Des installations lumineuses et des projections vont illuminer les façades des plus grands monuments de la ville.

Ce spectacle musical suscite l’admiration et l’émerveillement des visiteurs.

Cette démonstration, qui est à l’origine une fête religieuse en hommage à la Vierge Marie, connaît de plus en plus d’adeptes. Deux millions de visiteurs sont attendus selon la mairie de la ville.

Le site officiel de la Fête des Lumières a annoncé une heure de festivités en plus. Le public sera accueilli à 19h au lieu de 20h.

La ville de Lyon est néanmoins engagée dans un plan de sobriété qui vise à réduire de 10 % sa consommation d’électricité par an.

Ces choix ont des conséquences sur la Fête des Lumières et sur la facture d’énergie.

Le maire écologiste Grégory Doucet a annoncé que des économies avaient été réalisées en « baissant l’éclairage public, y compris en éteignant la nuit entre 2h et 4h30 du matin ».

La technologie LED utilisée pour le spectacle est conçue pour ne pas être trop énergivore également.

Le maire a annoncé que la facture totale de l'ensemble de l'évènement s’élèvera à 3.500 euros, ce qui représente 0,1 % de la facture annuelle d'électricité.