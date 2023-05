Les gratte-ciel de New York provoquent l'effondrement de la ville

762 millions de tonnes de béton, de verre et d'acier se trouvent sur les 777 km carrés qui composent la ville de New York.

Le sol de la ville de New York s'affaisse en partie à cause de la masse de tous ses bâtiments, et ce n'est pas la seule ville côtière à subir ce sort. Alors que le niveau de la mer s'élève également pour atteindre ces jungles de béton, peut-on les sauver ?

Selon les estimations des chercheurs de l'United States Geological Survey (USGS), 762 millions de tonnes de béton, de verre et d'acier se trouvent sur les 777 km carrés qui composent la ville de New York. Si ce chiffre implique des généralisations sur les matériaux de construction, ce prodigieux tonnage n'inclut pas les installations, les aménagements et le mobilier à l'intérieur de ces millions de bâtiments. Il n'inclut pas non plus les infrastructures de transport qui les relient, ni les 8,5 millions de personnes qui les habitent.

Tout ce poids a un effet extraordinaire sur le sol sur lequel il est construit. Selon une étude publiée en mai, le sol s'affaisse de 1 à 2 mm par an en raison de la pression exercée par les bâtiments de la ville. Si l'on ajoute l'affaissement du sol à l'élévation du niveau de la mer, l'élévation relative du niveau de la mer est de 3 à 4 mm par an. Cela peut sembler peu, mais sur quelques années, cela représente des problèmes importants pour une ville côtière.

New York souffre déjà d'un affaissement depuis la fin de la dernière période glaciaire. Libérées du poids des nappes glaciaires, certaines terres de la côte est s'étendent, tandis que d'autres parties de la masse terrestre côtière, y compris le morceau sur lequel se trouve la ville de New York, semblent se tasser. "Ce relâchement entraîne un affaissement", explique Tom Parsons, chercheur géophysicien au Pacific Coastal and Marine Science Center de l'USGS à Moffett Field, en Californie, et l'un des quatre auteurs de l'étude.