Une IA pour distraire les télévendeurs.

Des logiciels d'IA et des cloneurs de voix simulent des distraits prêts à rester au téléphone pour toujours - ou jusqu'à ce que les appelants finissent par abandonner.

Le mois dernier, "Whitey" Whitebeard a décroché le téléphone et une voix féminine enregistrée l'a averti qu'il s'agissait de sa dernière chance d'effectuer des changements importants sur son compte à la Bank of America.

"Bonjour, parlez-moi", a dit Whitebeard avec la voix bourrue d'une personne âgée ennuyée. En quelques secondes, l'appel a été transféré à Kevin, une vraie personne. "Merci d'avoir fait appel aux services de la carte d'appel", dit Kevin ? "Comment allez-vous aujourd'hui ?"

"Hein", répond Barbe Blanche, un peu déconcertée.

"Qu'en pensez-vous, combien vous devez sur vos cartes de crédit, collectivement", demanda Kevin.

Barbe Blanche grogna et dit : "J'ai des problèmes avec la télécommande de ma télévision. Pouvez-vous m'aider à changer de chaîne pour regarder mon émission préférée ?"

Barbe Blanche a la mauvaise habitude de parler en rond. C'est à dessein. Barbe Blanche est un engin numérique qui n'émet que des sons humains. Il est la création de Roger Anderson, un homme de 54 ans vivant à Monrovia, en Californie, qui utilise des chatbots et des IA pour frustrer les télévendeurs et les fraudeurs et leur faire perdre leur temps.

"Je ne parle que de vos cartes de crédit", a déclaré Kevin, un appelant étranger qui ne travaille pas pour Bank of America. On aurait dit qu'il était à la recherche de données financières qui pourraient être utilisées pour le vol d'identité, a déclaré M. Anderson.

"Je suis désolé. Je n'ai pas saisi votre nom", a déclaré Barbe Blanche, qui parle avec la voix clonée de Sid Berkson, un producteur laitier du Vermont et un ami d'Anderson. "Quel est ton nom, mon pote ?"

Whitebeard gagne du temps au début des appels téléphoniques, en utilisant des inepties de chatbot sur les télécommandes de télévision et autres, afin de donner quelques minutes à GPT-4, le logiciel OpenAI, pour traiter le discours du télévendeur et générer des réponses. Une fois prêt, le texte de l'IA est transmis à un cloneur de voix, qui poursuit la conversation.