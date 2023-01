L'artiste américaine Britney Spears

Visite inopinée. Inquiets pour son état de santé, plusieurs fans de la chanteuse ont sollicité les autorités du comté de Ventura pour qu'elles réalisent une vérification au domicile de la star. Après cet évènement, Britney Spears a demandé une nouvelle fois à son public de respecter sa vie privée.

« J'aime et j'adore mes fans, mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie », a écrit l’artiste sur Twitter.

Si les fans étaient aussi inquiets, c’est en raison d’un article publié le 14 janvier dernier par le site TMZ. L’auteur assure, vidéo à l'appui, que Britney Spears aurait fait une « crise » lors d'un dîner au restaurant avec son mari, Sam Asghari.

« Des clients ont sorti leurs téléphones portables et ont commencé à la filmer. Britney s'est énervée et les choses ont rapidement dégénéré. Selon des témoins oculaires, Britney est devenue « folle », criant et parlant de manière incompréhensible », peut-on lire dans l'article.

Sam Asghari a immédiatement réagit et assure à TMZ que rien de ce qui a été écrit dans l'article n'est vrai et que Britney Spears va très bien.

Pourtant, le public n’a pas été convaincu. Surtout que dans la foulée, Britney Spears a publié un message étrange sur Instagram, avant de supprimer totalement son compte.

Des internautes, inquiets pour la santé mentale de l’artiste, placée pendant 13 ans nous tutelle judiciaire, ont alerté les autorités.

« La police [...] a rapidement réalisé qu'il n'y avait aucun problème et sont partis immédiatement », précise la chanteuse. « Je souhaite sincèrement que le public et mes fans, auxquels je tiens tant, respectent ma vie privée à l’avenir », ajoute-t-elle.