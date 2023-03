Le réalisateur Mel Brooks dévoile la suite de sa « Folle Histoire du monde » à travers une série télévisée

Mel Brooks est de retour avec une série télévisée sur Hulu et Disney+.

Mel Brooks fait son grand retour sur Hulu et Disney+. Le film « La Folle Histoire du monde » de Mel Brooks était une comédie burlesque qui parodiait l'histoire et la religion.

© Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Plus de 40 ans après la « Folle Histoire du monde », une suite à la célèbre parodie de Mel Brooks sur les moments fondateurs de l'histoire et de la religion, est disponible à partir de ce lundi 6 mars sur la plateforme américaine Hulu, du groupe Disney.

L'humoriste new-yorkais prête sa voix aux huit épisodes de cette série, intitulée « History of the World, Part II », qu'il a produite et coécrite avec Nick Kroll, Ike Barinholtz ou bien encore Wanda Sykes.

Dans « La Folle Histoire du monde », Mel Brooks incarnait un Moïse maladroit qui faisait tomber et cassait les Tables de la loi, et un Louis XVI lubrique qui profitait de sa position pour harceler des femmes. Le film se terminait sur l'annonce d'une suite, avec un faux Hitler en uniforme nazi en plein spectacle de patinage sur glace.

Les huit épisodes de cette nouvelle série revisitent le baiser de Judas, l'invention du téléphone, la guerre de Sécession, la Révolution russe ou encore le débarquement allié en Normandie. Les spectateurs sont notamment conviés aux séances d'écriture de Roméo et Juliette autour de Shakespeare ou à la séance photo de la conférence de Yalta avec Churchill, Roosevelt et Staline.

La sortie française de la série est prévue sur Disney+.