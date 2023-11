Starship est la plus grande et la plus puissance fusée du monde.

© JIM WATSON / AFP Exploration spatiale Le prochain vol d'essai du vaisseau spatial Starship de SpaceX est prévu pour la mi-novembre SpaceX se prépare à faire redécoller la semaine prochaine la plus puissante fusée du monde, six mois après un essai raté.

Ajouter au classeur Lecture Zen Le prochain vol d'essai du vaisseau spatial Starship de SpaceX est prévu pour la mi-novembre