Le dernier Boeing 747 livré ce mardi

Boeing 737

Le 1 574e et dernier exemplaire du Boeing 747 gros-porteur long-courrier est livré à une compagnie américaine aujourd'hui souligne Le Monde.

Cet ultime exemplaire est une version cargo pour le transport de marchandises, comme la majorité des 747 sortis des chaînes ces dernières années.

"Ironie de l’histoire, alors que le Covid-19 a eu raison tour à tour de l’A380 et du 747, considérés comme trop gros et trop gourmands en carburant, la sortie de la pandémie redonne une nouvelle jeunesse aux gros-porteurs long-courrier. Toutes les compagnies qui disposent encore du super jumbo d’Airbus dans leurs flottes, comme Emirates ou Singapore Airlines, s’empressent de les remettre en service pour faire face à l’afflux de passagers avides de pouvoir à nouveau voyager." ajoute Le Monde.

Fin 2018 et début 2019, deux crashes successifs qui ont fait 346 victimes, passagers et membres d’équipages, provoquent l’interdiction de vol pendant près d’un an d'un autre modèle, le 737 MAX.

Cinq ans plus tard, l’Américain n’est toujours pas sorti de la crise. Il a annoncé, mercredi 25 janvier, et pour la quatrième année de suite, une perte annuelle, cette fois de 5,05 milliards de dollars (près de 4,64 milliards d’euros)