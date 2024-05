Le championnat d’Europe de la coupe mulet a réuni des centaines d’adeptes en Belgique

La 5e édition du festival européen de la coupe mulet avait lieu à Quiévrain, en Belgique.

Ringarde ou branchée, la coupe mulet est tout un symbole. À tel point qu’elle a même droit à un festival dédiée, cette année à Quiévrain, en Belgique. Belgique oblige, bières, musique, coiffeurs et concours étaient au rendez-vous pour célébrer cette coiffure synonyme de liberté.

Des centaines d’adeptes de la coupe mulet ont répondu à l’appel. Organisé depuis 2019, le festival et le « championnat d’Europe de la coupe mulet » qui s’y déroule se tient en alternance en Belgique et en France. Samedi 11 mai, les porteurs de mulet concouraient dans plusieurs catégories : enfants, mulet naissant (court), senior, mulet en famille, mulet en couple, mulet d’entreprise et « queue-de-rat ».

Tous les participants avaient en commun ce précepte édicté par les organisateurs : « Du regard des autres tu te contrefoutras. » Selon eux, la coupe mulet, parfois considérée comme un symbole de « beaufitude », représente « un îlot d’émancipation dans un océan de conformisme », expliquent-ils à l’AFP. « L’esprit mulet, c’est la liberté de penser ce qu’on veut, d’être ce qu’on veut. On ne se prend pas au sérieux », raconte Nicolas Van Der Kelen alias « El Gueu », champion européen 2021 de la coupe mulet.

Tantôt androgyne quand il était arboré par David Bowie, prisé de la communauté lesbienne, porté par des personnalités très « masculines » comme certains catcheurs… La coupe mulet n’entre définitivement pas dans une case unique.