Le Botswana souhaite envoyer 20.000 éléphants en Allemagne

Le Botswana songe à envoyer des éléphants en Allemagne.

Le Botswana abrite la plus importante population d’éléphants au monde, près de 130.000. La cohabitation est souvent délicate avec des attaques contre les hommes, les villages et les cultures. Les récentes critiques du ministère allemand de l’Environnement, dirigé par les écologistes, ont ciblé les trophées de chasse aux éléphants que s’offrent des clients occidentaux fortunés. Le ministère avait évoqué plus tôt cette année la possibilité de limiter plus strictement l’importation de ces trophées en raison de problèmes de braconnage. L’Allemagne est l’un des plus grands importateurs de trophées de chasse dans l’UE

Le Botswana, qui est confronté à une surpopulation d’éléphants, n’a pas accepté les critiques venues d’Allemagne à propos de la chasse contre ces animaux, selon des informations de Sud Ouest.

« Les Allemands doivent vivre avec les animaux comme ils essayent de nous le dicter », a notamment déclaré le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, dans une interview au quotidien allemand Bild.

Le dirigeant africain a notamment proposé de réinstaller 20.000 éléphants chez nos voisins allemands.

« Ce n’est pas une blague (…) Nous aimerions faire ce cadeau à l’Allemagne », a confié Mokgweetsi Masisi, en précisant qu’il « n’accepterait pas de refus ».

Concernant le « cadeau » envisagé par le président Masisi, le ministère allemand de l’Environnement a indiqué que le « Botswana n’avait pas encore pris contact » avec lui à ce sujet.

En 2019, le Botswana a fait le choix de lever une interdiction totale de la chasse, instaurée cinq ans auparavant pour inverser le déclin des populations d’éléphants et d’autres espèces. Cette levée avait suscité la colère des défenseurs de l’environnement.

L’an dernier, le Botswana a offert 8.000 éléphants à l’Angola et 500 au Mozambique en 2022.