La princesse norvégienne se marie avec un chaman

La princesse Martha Louise, en 2012.

Le roi Harald V a félicité le couple et s'est dit heureux d'accueillir M. Verrett dans sa famille.

La princesse a renoncé à ses fonctions royales l'année dernière pour diriger l'entreprise de médecine alternative qu'elle partage avec son fiancé.

M. Verrett est connu pour promouvoir des pratiques médicales non fondées.

Il a suggéré que le cancer était un choix et a vendu en ligne des médaillons censés éloigner le Covid-19, tandis que la princesse Martha Louise a affirmé qu'elle était capable de communiquer avec les anges.

Ils ont annoncé leurs fiançailles en juin 2022 et ont reçu la bénédiction du roi.

"Nous sommes ravis que Durek Verrett rejoigne notre famille et nous sommes impatients de célébrer le grand jour avec eux", ont déclaré le roi et la reine de Norvège dans un communiqué publié mercredi. "Nous souhaitons à Martha et à Durek tout ce qu'il y a de mieux".