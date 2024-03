La nouvelle Miss Allemagne victime de harcèlement sur les réseaux sociaux en raison de son âge, son physique et ses origines

La nouvelle Miss Allemagne victime de cyber-harcèlement depuis son élection.

Apameh Schönauer, Allemande d’origine iranienne, âgée de 39 ans et mère de deux enfants, a remporté samedi le concours de beauté outre-Rhin. Selon BFMTV, cette victoire a été assombrie par de nombreux commentaires désobligeants sur son physique, son âge et ses origines. Architecte de profession, la Miss Allemagne nouvellement élue, a ainsi été la cible de très nombreux messages haineux, sexistes et racistes sur les réseaux sociaux.

« Je ne répondrai pas aux discours de haine », a déclaré Apameh Schönauer mercredi, au média Leadersnet Deutschland. « J’accepte volontiers les commentaires constructifs, j’occulte tout le reste. […] Ces réactions me montrent toutefois à quel point il est important que je m’engage pour que les femmes – en particulier les femmes issues de l’immigration – suivent leur propre voie et réalisent leurs visions et leurs rêves. »

Le concours avait été rebaptisé « Miss Germany Awards » en 2019 et souhaite aujourd’hui valoriser la personnalité et l’engagement des candidates plutôt que leur beauté physique. Il se veut aujourd’hui être un modèle pour les concours de beauté du monde entier, afin que « les femmes ne soient plus entendues sur la base de leur apparence, mais sur leur caractère, leurs valeurs et leur mission », a précisé Apameh Schönauer.