L'Union Européenne va autoriser le surf sur Internet en 5G en avion

Avion

Les passagers des vols au sein de l'Union Européenne pourront bientôt profiter de la 5G sur leurs téléphones mobiles indique la Commission Européenne.

Mais seront-ils autorisés à téléphoner en dérangeant leurs voisins ?

Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré : "La 5G permettra des services innovants pour les personnes et des opportunités de croissance pour les entreprises européennes. Le ciel n'est plus une limite en ce qui concerne les possibilités offertes par une connectivité ultra-rapide et à haute capacité.”

Le service sera fourni dans la cabine des avions équipés, à l'aide d'un équipement de réseau spécial, appelé «pico-cellule», pour connecter les utilisateurs et acheminer, les SMS et les données, généralement via un réseau satellitaire, entre l'avion et le réseau mobile au sol.

Reste à savoir à quel tarif le surf sur Internet en avion sera proposé aux passagers.