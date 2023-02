L’Opéra de Paris transformé en logement Airbnb l’espace d’une nuit

L'Opéra Garnier, dans le 9me arrondissement de la Capitale

Pour avoir la chance de dormir dans ce lieu d’exception, il faudra être le plus rapide. Airbnb et l'opéra Garnier se sont unis pour proposer à deux chanceux de vivre une nuit exceptionnelle. « L’un des espaces les plus exclusifs de l’Opéra, la loge d’honneur, a été transformé en une chambre majestueuse, où les voyageurs passeront une nuit exceptionnelle, à la hauteur de la splendeur architecturale du Palais Garnier. Les voyageurs auront également l’opportunité d’explorer les coulisses du théâtre en visitant le véritable lac souterrain décrit dans le célèbre roman de Gaston Leroux », explique Airbnb.

Les élus dormiront dans la loge d'honneur et bénéficieront d'une visite des coulisses du Palais Garnier, rarement ouvertes au public. Ils auront la chance de visiter les incroyables archives privées de l’Opéra, le célèbre lac souterrain, mais aussi les prestigieux studios de danse sous les toits. Ils auront également droit à une initiation au ballet avec l’un des danseurs du ballet de l’Opéra de Paris et d'un récital exclusif donné par des artistes de l’Académie de l’Opéra de Paris, accompagné de champagne. Enfin, ils auront la chance de dîner dans le Foyer de la Danse, une pièce historique située à l’arrière-scène, où les danseurs s’échauffent et répètent juste avant les spectacles.

Pour avoir la chance d’être retenu, il suffira d'être le plus rapide ! Pour cela, il faudra vous connecter sur airbnb.com/opera le 1er mars à partir du 18h. Le séjour aura lieu le dimanche 16 juillet 2023. « Ce séjour d'une nuit est proposé à 37 euros, en clin d'œil au numéro de la loge d’honneur », précise Airbnb. La plateforme ajoute que des frais et taxes peuvent s'ajouter. « Pour tenter de réserver, les voyageurs doivent avoir un profil Airbnb vérifié, un historique positif sur la plateforme et être âgés de 18 ans et plus. L'occupation maximale est de deux personnes. Les voyageurs sont responsables de leur propre transport vers et depuis Paris en France. Compte tenu du caractère exceptionnel des lieux, les voyageurs seront tenus d’être particulièrement respectueux des espaces et mobiliers mis à leur disposition », a fait savoir le site de réservation en ligne.