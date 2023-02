L'auteur de manga Leiji Matsumoto, créateur d’Albator, est mort à 85 ans

Leiji Matsumoto est décédé la semaine dernière, à l'âge de 85 ans, d'une insuffisance cardiaque.

Leiji Matsumoto s'est fait connaître dans les années 70 avec des œuvres de science-fiction. Parmi ses créations les plus célèbres figurent Albator et le film Interstella 5555, en collaboration avec les Daft Punk.

Leiji Matsumoto, légende du manga et de l'animation japonaise et père du pirate de l'espace Albator, est décédé la semaine dernière à l'âge de 85 ans d'une insuffisance cardiaque, a annoncé ce lundi 20 février la maison de production Toei. La série Albator avait converti des milliers de Français au manga dans les années 1980. Parue au Japon entre 1977 et 1979 puis adaptée en dessin animé, cette oeuvre a connu un succès mondial.

« Albator est mon plus fidèle et plus ancien ami. Il est mon alter ego dans sa détermination », confiait Leiji Matsumoto en 2011 au Festival du film d'animation d'Annecy, où il était venu présenter la bande-annonce du film « Albator, corsaire de l'espace ».

Né en 1938 sur l'île de Kyushu, Leiji Matsumoto avait publié son premier manga à 15 ans.

Au cours d'une carrière de plusieurs décennies, le mangaka s'était fait connaître également pour « Galaxy Express 999 » (1977).

Cette icône de la pop culture avait aussi travaillé avec les Daft Punk pour de nombreux clips de l'album Discovery et pour le film Interstella 5555.