L'ancien ministre de la Défense et de la Culture François Léotard est mort

L'ancien ministre et président du Parti républicain François Léotard.

Ancien ministre de la Culture et de la Défense, ex-patron de l'UDF, François Léotard est mort à l'âge de 81 ans, entraînant mardi une salve d'hommages à droite comme à gauche, Emmanuel Macron saluant "un esprit libre" et "d'engagement". "François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture (...) Son Var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait éprouvent aujourd'hui une grande perte", a affirmé le chef de l'Etat sur Twitter.

L'ancien président Nicolas Sarkozy a dit sa "tristesse de voir partir trop tôt l'une des figures les plus brillantes de (sa) génération" et un homme "authentique, engagé, entier" qui "plaçait la France au-dessus de tout". "Il aurait pu être Président. Jeunes, nous y avons cru. Il était une expression talentueuse de l'esprit français" et "la littérature guidait son âme pèlerine", a affirmé l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

Dans le Sud dont il était originaire, les réactions étaient nombreuses. Le président de LR Eric Ciotti a salué un "grand homme d'État" et "un élu de terrain engagé pour sa ville de Fréjus dont il avait été maire" pendant 20 ans. Le président de la région Sud Renaud Muselier a de son côté rendu hommage à "un homme d'Etat et de territoires" qui fut aussi "quatre fois député du Var".