L'intelligence artificielle avait fait ses débuts sur Twitter, Kuwait News a désormais de nouveaux objectifs. Le média l'a présenté cette semaine en tant que présentatrice de l'actualité virtuelle pour la télevision. "Je suis Fedha, la première présentatrice au Koweït qui travaille avec l'intelligence artificielle à Kuwait News. Quel genre d'actualités préférez-vous ? Ecoutons vos opinions", dit-elle en arabe classique.

Selon Abdullah Boftain, son rédacteur en chef adjoint, la présentatrice pourrait à l'avenir adopter l'accent koweïtien et présenter un bulletin d'actualité sur le compte Twitter de Kuwait News, suivi par plus de 1,2 million d'abonnés. Un but, proposer du "contenu nouveau et innovant".