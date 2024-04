Kendji Girac a déclaré aux enquêteurs avoir voulu "simuler un suicide", d’après les précisions du procureur

Le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, a dévoilé de nouveaux éléments dans l'affaire Kendji Girac.

Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, a exclu les hypothèses du tir d'un tiers et d'un accident. Il a laissé entendre qu'il allait classer le volet de l'enquête ouvert pour "tentative d'homicide".

Alors que les fans étaient inquiets pour l’état de santé de Kendji Girac et sur les circonstances du drame, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, a communiqué de nombreuses informations ce jeudi dans le cadre d’une conférence de presse, selon France Info. Après avoir été blessé par balle lundi, Kendji Girac a déclaré aux enquêteurs qu'il avait voulu "simuler un suicide" pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute, a confié le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Le chanteur a également précisé qu'il croyait que le chargeur était vide.

"Il a eu très peur quand il l'a entendue parler de départ, il a eu un moment de panique et a voulu à son tour lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide", a confié le procureur de Mont-de-Marsan face aux journalistes.

Des analyses ont permis de confirmer que la star était fortement alcoolisée, avec plus de 2,5 g d'alcool par litre de sang, et qu'il avait consommé de la cocaïne pendant une soirée et une nuit de fête.

Selon Olivier Janson, "des tensions sont apparues du fait d'une addiction naissante à l'alcool, sujet qui a généré de grandes tensions dans le couple".

Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a expliqué que les expertises n'étaient "pas compatibles" avec l'hypothèse d'un "tir effectué par un tiers". "Il maintient qu'il s'agit d'une simulation de suicide".

Le chanteur a précisé avoir acheté l'arme le 18 avril à "un gars passé au camp" pour "500 euros", selon les précisions d’Olivier Janson.

Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a indiqué qu'il allait classer le volet de l'enquête ouvert pour "tentative d'homicide".

D'autres investigations vont se poursuivre pour "savoir d'où provient cette arme".