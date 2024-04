JO de Paris 2024 : la flamme olympique a officiellement quitté la Grèce pour rejoindre Marseille en bateau

La flamme olympique a embarqué ce samedi à bord d’un trois-mâts, le Belem, pour un voyage de douze jours jusqu’à Marseille.

Alors que la date du début des Jeux olympiques approche à grands pas, une cérémonie symbolique s’est déroulée ce samedi. Remise à la France vendredi à l’occasion d’une cérémonie à Athènes, en Grèce, la flamme olympique a embarqué ce samedi à bord d’un trois-mâts, le Belem, pour un voyage de douze jours jusqu’à Marseille, selon des informations du Figaro.

La flamme des Jeux olympiques de Paris 2024, allumée le 16 avril à Olympie, a largué les amarres ce samedi 27 avril à bord du trois-mâts Belem du port du Pirée, près d'Athènes, pour rallier Marseille. Elle arrivera officiellement le 8 mai, avant d'entamer son long voyage à travers la France.

« C'est une si grande émotion », a confié Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris 2024. Il avait reçu symboliquement la flamme la veille à Athènes, des mains du président du comité olympique hellénique Spyros Capralos.

Tony Estanguet a annoncé que le nageur Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique, serait le premier porteur de la flamme dans la cité phocéenne.

« C’est un sentiment de joie, de fierté, cette flamme est française. Elle va faire cette traversée dans la Méditerranée. Et c'est aussi un sentiment de responsabilité, la flamme va arriver le 8 mai à Marseille, c'est le début de quelque chose d'extraordinairement concret. On veut que les Français soient fiers. Et on veut projeter dans le monde entier une image ouverte, une image d'audace, d'universalisme et envoyer à travers l'olympisme un message de paix et de concorde », a confié la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, présente sur place.