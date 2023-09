Jean Dujardin et Antoine Dupont se désolidarisent de la Une de « Valeurs actuelles »

Jean Dujardin lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby.

L’acteur Jean Dujardin et le capitaine de l’équipe de France de rugby Antoine Dupont n’ont pas apprécié d’être mis à la Une de Valeurs actuelles cette semaine.

Le dernier numéro de « Valeurs actuelles », paru le jeudi 14 septembre, consacre sa Une à la Coupe du monde de rugby. Le photomontage qui accompagne le titre utilise un portrait d’Antoine Dupont à la fin du match d’ouverture contre les All Blacks et une photo de Jean Dujardin lors de la cérémonie d’ouverture. Au second plan, figure le clocher d’une église.

Valeurs actuelles célèbre dans ce numéro « La France rugby » à l’occasion de la Coupe du monde organisée dans l’Hexagone : « Supporteurs bien élevés, joueurs patriotes, valeurs exemplaires, les recettes d’un sport enraciné devenu un modèle de société ».

Vendredi soir, le capitaine du XV de France Antoine Dupont a republié une story Instagram de Jean Dujardin. L’acteur, qui se désolidarise de la couverture, a publié le message suivant : « La France du rugby oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci. »

S’il semble gêné d’avoir été mis à la Une de « Valeurs actuelles », Jean Dujardin s’est toutefois étonné des commentaires politiques sur la cérémonie d’ouverture, très critiquée sur les réseaux :

« Je n’aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques (…) La France « surannée » des années 50 ? C’est justement en 1954 que la France fêtait sa première victoire sur les Néo-Zélandais ! « La France Rance » ? Une cérémonie d’ouverture est toujours la présentation au reste du monde du pays où se déroule l’évènement fêté. Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l’éducation, n’en déplaise à certains », a commenté l’acteur sur Instagram.

Le patron de l'hebdomadaire Valeurs actuelles, Tugdual Denis, leur a répondu sur X :

« Nous vous avons mis à la Une de notre journal car nous cherchons des modèles, et à fuir, autant que nécessaire, la complainte. Vous évoquez le mot récupération. Parce que nous sommes (et resterons) génétiquement un journal de droite conservatrice ? On ne penserait jamais, croyez-nous, au mot récupération si nous voyions vos visages à la Une de Libération, de l'Humanité ou de l'Obs. Parce que chacun a le droit de vous aimer, que chaque journal est libre de ses publications ».

