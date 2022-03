J.K. Rowling, la créatrice d’Harry Potter, lance un appel aux dons et annonce être prête à donner « jusqu'à un million de livres sterling » pour les enfants en Ukraine

J.K. Rowling pose à son arrivée pour assister à la première britannique du film 'Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald' à Londres, le 13 novembre 2018.

La romancière a relayé un message de la fondation Lumos, dont elle est co-fondatrice. Les personnalités sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser et à venir en aide aux Ukrainiens.

J.K. Rowling, qui a écrit la célèbre saga Harry Potter, a lancé un appel aux dons pour aider les enfants piégés dans des orphelinats en Ukraine. La romancière britannique a promis de verser elle-même des sommes importantes (jusqu'à un million de livres sterling) dans le cadre de cette opération.

La romancière a relayé sur Twitter un appel lancé via la fondation Lumos. J. Rowling avait cofondé cette fondation en 2005.

« Je contribuerai personnellement à hauteur des dons à cet appel, jusqu'à un million de livres sterling ».

Cet organisme collecte actuellement des fonds pour fournir de la nourriture, des kits médicaux, ainsi que des kits d'hygiène aux personnes touchées par la crise humanitaire.

J.K. Rowling a remercié les donateurs sur les réseaux sociaux.

Lumos est mobilisé dans la région de Jytomyr, à l'ouest de la capitale Kiev, une région où, avant l'invasion russe, plus de 1.500 enfants se trouvaient dans des orphelinats.

Environ 100.000 enfants vivent dans des institutions dans le pays, selon Lumos.

D’après la fondation, « L'invasion par les forces russes signifie que davantage d'enfants sont désormais en danger ».

Lumos souhaite apporter son aide aux enfants déplacés et traumatisés par la guerre en Ukraine.

L’actrice Mila Kunis, d'origine ukrainienne, et son époux Ashton Kutcher, avaient aussi annoncé le vendredi 4 mars faire un don de 3 millions de dollars à l’Ukraine et lancé un appel pour une levée de fonds en faveur d’organisations humanitaires. Les célébrités se mobilisent de plus en plus afin d’apporter une aide financière aux Ukrainiens.