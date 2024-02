Inde : suspecté d'être un espion chinois, un pigeon maintenu 8 mois en détention

Image d'illustration

Suspecté d’être un agent au service de Pékin, un pigeon a été interpellé et maintenu en détention pendant 8 mois, rapporte jeudi 1er février Associated Press, citant l'agence de presse indienne Press Trust of India.

« La police avait ouvert une procédure pour espionnage à l'encontre de l'oiseau, mais a clos le dossier au terme de son enquête », selon Times of India.

Les raisons de son arrestation ? Alors que le volatile déambule dans les environs de Bombay, deux policiers aperçoivent des inscriptions accrochées aux pattes de l’oiseau. Pensant qu’il s’agit de chinois, le pigeon se retrouve accusé d'espionnage au nom de la Chine. Il est envoyé au petit hôpital pour animaux Bai Sakarbai Dinshaw de Bombay pour être maintenu en détention.

En réalité, le pigeon, qui a échappé à l’attention de ses propriétaires, vient de Taïwan et non de Chine. 8 mois plus tard, l'animal est finalement libéré. Ce n’est pas la première fois que des pigeons sont victimes d’une telle injustice en Inde : déjà en 2016, un pigeon est retrouvé avec une note menaçante visant le Premier ministre indien, Narendra Modi. En 2020, un autre pigeon est interpellé dans la région du Cachemire, toujours pour espionnage, relate BFMTV.