Hawaï va détruire son "escalier du paradis" à la fin du mois d'avril

Paysage de montagnes à Hawaï

Le célèbre "escalier du paradis" d'Hawaï va être démantelé à la fin du mois. N'étant plus accessible depuis plus de 30 ans, cet escalier attire encore des centaines de randonneurs chaque année.

Le "Haiku Stairs", plus connu sous le nom d'escalier du paradis d'Hawaï va être détruit dans les prochaines semaines. Les 3 922 marches en acier ne sont plus accessibles depuis 35 ans. En les empruntant il était possible de rejoindre les montagnes Koolau, de l'île d'Oahu, à plus de 850 mètres d'altitude.

Le maire d'Honolulu, Rick Blangiardi, a expliqué que "cette décision est fondée sur le respect des gens qui vivent près de et autour de l’entrée des escaliers". Plusieurs touristes tentent tout de même d'accéder à l'escalier, sans prendre soin des propriétés privées aux alentours. Les habitants dénoncent des sabotages depuis une dizaine d'année. Entre 2010 et 2022, plus de 118 personnes ont été forcées d'évacuer la randonnée. Une amende de 1 000 dollars est prévue pour les individus franchissant le périmètre sécurisé.

Plus qu'une randonnée, cette zone de montagne est aujourd'hui un pèlerinage pour les amateurs de photographie et de vidéo. Sur les réseaux sociaux le #haikustairs rassemble plus de 50 000 réactions.

Durant les 6 prochains mois, les milliers de marches vont être retirées. Mais ce projet est adopté depuis le 8 septembre 2021, son budget est estimé à 2,5 millions de dollars. La finalité du plan est de préserver la nature et de revégétaliser la zone. Selon les indications de Rick Blangiardi, un biologiste sera présent lors des travaux pour empêcher une érosion.