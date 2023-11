« Frenchie Shore » inquiète Rima Abdul Malak, pour qui c’est « à la limite de la pornographie »

La ministre de la Culture alerte sur le fait que des jeunes puissent accéder à la téléréalité trash de Paramount+ et espère que l’Arcom prendra des mesures.

Frenchie Shore inquiète jusque dans les couloirs du ministère de la Culture. Ce lundi 20 novembre, la locataire de la rue de Valois Rima Abdul Malak a donné une interview au Parisien, dans laquelle elle s’exprime sur l’adaptation française résolument trash du programme américain culte Bienvenue au Jersey Shore.

« Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Mais n’importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux comme ça m’est arrivé », constate la ministre auprès du quotidien.

Fellation au milieu du salon, scène de sexe sous la douche, « pool parties » alcoolisées et pénis en érection exhibés… Dans le Frenchie Shore, programme diffusé en parallèle sur MTV France, cinq hommes et cinq femmes venant des quatre coins de la France sont enfermés dans une villa près du cap d’Agde avec pour principales missions : faire la fête et s’envoyer en l’air.