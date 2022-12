Formule 1 : le Grand Prix de Chine est annulé pour l’année 2023 à cause du Covid-19

Le Grand Prix de Chine ne sera plus au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 2023.

Le Grand Prix de Chine ne sera plus au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 2023, ont annoncé les organisateurs, ce vendredi 2 décembre, à cause du regain de cas de Covid-19 en Chine. Le circuit international de Shanghai n'accueillera donc pas la course, prévue le 16 avril 2023 entre les GP d'Australie et d'Azerbaïdjan.

Le circuit de Formule 1 en Chine avait déjà été annulé en 2020, 2021 et 2022, à cause de la pandémie de Covid-19.

Des « options alternatives » sont étudiées par les organisateurs du championnat de F1 pour remplacer l'événement et maintenir un calendrier de 24 courses, ce qui serait un record.

En 2019, la dernière édition du Grand Prix en Chine avait vu Lewis Hamilton s'imposer devant Valtteri Bottas et Pierre Gasly.

Après des manifestations à travers le pays, le régime chinois a décidé de commencer à assouplir les mesures les plus strictes de la stratégie du zéro Covid.