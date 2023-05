Football : Jean-Michel Aulas quitte la direction de l’Olympique lyonnais

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Laurent Blanc pose avec le maillot de son équipe avec le directeur du recrutement Bruno Cheyrou, le président Jean-Michel Aulas et le directeur général adjoint Vincent Ponsot, le 10 octobre 2022.

Après presque 36 ans au sein de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas quitte officiellement ses fonctions à la tête du club de football de Lyon. Ce départ, annoncé par le journal L’Equipe, a été confirmé lundi 8 mai au matin par un communiqué de presse du club.

Après le récent rachat de l'OL par les Américains d’Eagle, Jean-Michel Aulas devait rester trois ans. Mais en quelques mois, les déboires sportifs se sont accumulés, dont une élimination en demi-finale de Coupe de France contre Nantes. Les tensions entre les nouveaux propriétaires et le président lyonnais s’étaient accumulées.

John Textor, le nouveau propriétaire, devient président-directeur général du club.

Jean-Michel Aulas, qui devait rester en poste trois ans, n'occupera plus que les fonctions de président d'honneur.

Le communiqué du club rend hommage à Jean-Michel Aulas pour ses années à la tête de l'OL :

« OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l'Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines. OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes ».

Grâce à ses joueurs issus du centre de formation, comme Karim Benzema, et ses recrutements-phare comme Sonny Anderson, Juninho ou Michael Essien, Lyon est devenu le meilleur club de football français entre 2002 et 2008 avec sept titres consécutifs de champion de France, sous la présidence de Jean-Michel Aulas.

L'annonce du départ de Jean-Michel Aulas intervient après le match fou et la performance exceptionnelle des joueurs de l'OL en Ligue 1 ce week-end. Après avoir été largement menés au score, les joueurs de Laurent Blanc ont réussi à gagner 5 à 4 contre le club de Montpellier, avec notamment un quadruplé de Lacazette.