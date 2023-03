Football : «Je suis aussi français», Aouar se défend après avoir opté pour la sélection algérienne

Houssem Aouar a annoncé jeudi dernier qu'il avait choisi de défendre les couleurs de la sélection algérienne à l'avenir plutôt que celles de l'équipe de France.

Houssem Aouar a annoncé jeudi dernier qu'il avait choisi de défendre les couleurs de la sélection algérienne à l'avenir plutôt que celles de l'équipe de France avec laquelle il y a joué il y a trois ans, à l'occasion d'une victoire des Bleus contre l'Ukraine. Le joueur qui a confié son «regret» d'avoir porté le maillot tricolore, expliquant avoir fait «le choix du cœur» en faveur de l'Algérie, s'est exprimé sur le sujet au cours de l'émission Téléfoot.

Aouar estime que ses propos et l'emploi du mot «regret» ont été mal interprétés : «Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ça a été mal interprété, mal repris et mal compris. J'avais dit que j'avais le regret de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Ce n'est pas un choix contre la France, loin de là. J'ai été formé ici, je suis Français aussi. J'ai beaucoup appris avec la formation française. J'ai côtoyé de grands joueurs et de bons éducateurs. On aime tout ce qui est racoleur, c'est dommage.»