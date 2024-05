Football : fin de saison au PSG pour Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé, et forfait pour l'Euro 2024

Lucas Hernandez reçoit des soins suite à sa blessure lors du match Borussia Dortmud - PSG, le 1er mai 2024.

Touché face au Borussia Dortmund (1-0), mercredi soir, et contraint de sortir en première période, Lucas Hernandez "souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche", a annoncé jeudi le PSG dans un communiqué. L'international français (37 sélections) est donc forfait non seulement pour la fin de saison parisienne, mais aussi pour l'Euro 2024 avec l'équipe de France.

Lucas Hernandez, qui a passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) jeudi, "va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours", selon le PSG. "Lucas, tu reviendras plus fort encore. Nous sommes tous avec toi", a ajouté le club parisien au sujet de son défenseur. Touché au genou gauche lors de l'ouverture du score de Niclas Füllkrug pour Dortmund (1-0, 36e) mercredi, le champion du monde 2018 est revenu quelques instants sur le terrain, avant d'être finalement remplacé en charnière centrale par le Brésilien Lucas Beraldo.

Le joueur parisien avait été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit fin 2022, et d'une lésion du ligament interne du genou droit en février 2019. Il est touché cette fois au genou gauche, à quelques semaines de l'Euro 2024 en Allemagne.

Coup dur pour l'équipe de France.

C'est une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui annoncera sa liste le 16 mai prochain. Bien que ses qualités faisaient de lui l'un des hommes de confiance de Didier Deschamps, le nom de Lucas Hernandez a peu de chance d’apparaître dans cette liste, au vu de la gravité de la blessure, qui nécessite généralement de longs mois de convalescence.

Les joueurs de l’équipe de France se retrouveront à partir du 29 mai à Clairefontaine. Lucas Hernandez avait déjà dû quitter l'équipe de France au début du Mondial 2022 au Qatar, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du premier match de phase de groupes contre l'Australie.

Pour le remplacer, Ferland Mendy, titulaire avec le Real Madrid, pourrait être appelé ou, hypothèse moins probable, Lucas Digne.

Le coup est aussi rude pour les Parisiens, qui pour garder intacts leurs rêve de premier titre en Ligue des champions devront renverser la situation contre le Borussia Dortmund sans l'un de leurs hommes d'expérience, titulaire dans l'axe depuis quelques semaines. Il avait aussi dépanné pendant plusieurs mois comme latéral gauche. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique l'apprécie aussi pour sa "grinta", sa détermination à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

"Quand j'ai signé avec le PSG, j'ai fait la promesse que je donnerais mon coeur et mon âme à cette équipe et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement lors du match d'hier soir, je me suis blessé. J'ai essayé de revenir sur la pelouse et de continuer à me battre pour l'équipe, mais ce n'était pas possible", a réagi jeudi Lucas Hernandez sur Instagram.

Kylian Mbappé, son capitaine chez les Bleus et coéquipier au PSG, a posté sur Instagram : "Mon guerrier, une nouvelle épreuve difficile mais tu seras jamais seul, on est tous avec toi. Big force mon frère".