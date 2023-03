Football : Corinne Diacre est écartée de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine

La sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, a été limogée par la Fédération française de football.

La sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, en fonction depuis le 30 août 2017, a été remerciée par le Comex (comité exécutif) de la Fédération française de football, ce jeudi 9 mars, neuf jours après la démission de Noël Le Graët, selon des informations de L’Equipe et de France Info.

Cette décision intervient à la suite de la mise en retrait de plusieurs stars internationales de l’équipe de France. Ces joueuses ont notamment dénoncé et critiqué le système mis en place au sein de l'équipe de France, et qui a finalement eu raison de la sélectionneuse.

"Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection. Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparaît que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine", selon le communiqué de la FFF.

La capitaine tricolore Wendie Renard, avait lancé le premier cri d'alerte, le vendredi 24 février, sur ses réseaux sociaux :

"Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale".

L'annonce de la défenseure lyonnaise, suivie par Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Perle Morroni, avait fait l'effet d'une bombe dans le monde du football féminin.

Le contexte s’annonce difficile pour les joueuses de l’équipe de France féminine à cinq mois de la prochaine Coupe du monde disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août).