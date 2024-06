Foot : le Real Madrid présente son nouveau maillot et celui de Mbappé

Mbappe a signé pour cinq ans au Real Madrid.

Adidas et le Real présentent le maillot domicile du club espagnol ce mercredi. Pour s’offrir un maillot Kylian Mbappé, il faudra débourser au moins 150 €.

Ce maillot sera le premier de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole et la mise en vente dès ce mercredi risque de créer une certaine folie sur le web et dans les boutiques. Mais pour cela, il faudra sortir le porte-monnaie puisque que le maillot authentique coûtera 150€ (sans le flocage évidemment) alors que le réplica sera vendu à 100€. Pas certain que cela décourage les fans du Real.