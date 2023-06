Elon Musk se prépare avec un champion de MMA pour son combat contre Mark Zuckerberg

Bluff total ou réel projet de jeu de mains entre les deux titans de la tech américaine (on imagine mal Bill Gates s'y adonner), le combat lancé comme un défi par Elon Musk et accepté par Mark Zuckeberg n'en finit pas d'attiser la curiosité peut être légèrement malsaine d'une partie de l'Humanité. Et même si la réalité ne sera pas certaine avant un moment, comptez bien sur Elon Musk pour continuer à mettre des pièces dans la machine médiatique. Ce mardi, un nouveau chapitre du feuilleton s'est joué sur twitter, lorsque le Canadien Georges Saint-Pierre lui a écrit "Je suis un grand fan de vous et ce serait un honneur absolu de vous aider et d'être votre partenaire d'entraînement pour le défi contre Zuckerberg". Une proposition que Elon Musk a aussitôt accepté, et pour une raison assez simple : elle est venue d'un ancien champion de MMA.

En effet, Georges Saint-Pierre fait partie des plus grands combattants de sa discipline, réputée très violente et exigeante physiquement. Il a été plusieurs fois champion du monde de l'UFC, la principale franchise de MMA. Autant dire qu'il s'agit d'un colosse bien habitué des rings (ou des octogones, comme on appelle les arênes de ce sport), et un professeur tout à fait sérieux pour s'entraîner. Musk vient-il de mettre le premier coup de ce combat fantasque dont on ignore si il aura bien lieu ?

En tout cas le milieu de arts martiaux bruisse de moult rumeurs sur le sujet : La semaine dernière, le patron de l'UFC, Dana White, a assuré que le patron de Twitter et celui de Meta sont "absolument sérieux" sur le sujet, évoquant Las Vegas comme lieu de rendez vous. Un autre ex-combattant, Chael Sonnen, a une autre théorie : Mark Zuckerberg souhaiterait utiliser l'UFC 300, un évènement encore non annoncé mais censé arriver autour du printemps 2024, une information démentie par un porte-parole de Meta.

Le défi, lancé la semaine dernière, par Musk à son rival, n'est que la dernière provocation entre les deux hommes, le premier reprochant au second de développer en secret une application concurrente de Twitter. Mais difficile de voir clair dans le jeu médiatique du patron de Tesla, dont cette histoire pourrait n'être que la dernière blague en date.