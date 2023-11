La reine Elizabeth II de son vivant, photo AFP

Cela fait plus d’un an, désormais, qu’Elizabeth II s’en est allée. Après 70 ans de règne, la reine du Royaume-Uni s’est éteinte le 8 septembre 2022 dans son château de Balmoral, en Ecosse. Du temps de son vivant, comme le rappelle le magazine Gala sur son site, elle était notamment connue pour certaines de ses passions, dont certaines ont pu considérablement exaspérer ses proches. Parmi les plus habituels de ces passe-temps figurent évidemment la littérature, le théâtre ou la poésie, mais on retrouve également la danse écossaise et l’équitation. Sans oublier, bien sûr, la collection de timbres. Un hobby que partagent de nombreux autres experts et qui peut, dans certains cas de figure, rapporter beaucoup d’argent.

De toute évidence, la reine Elizabeth II s’y connaissait assez pour accumuler une collection de grande valeur, observe le titre de presse sur la base des informations du Mirror, un journal britannique. En tout et pour tout, elle aurait constitué une collection impressionnante, classée dans pas moins de 300 albums auxquels s’ajoutent 200 boîtes supplémentaires. La collection était d’ailleurs gardée dans l’une des chambres fortes du palais de Saint-James et comportait certaines pièces exceptionnelles, comme un timbre daté de 1847, originaire de l’île Maurice et estimé à 2 millions de livres sterling en 2002.

Une partie de cette collection, il faut le reconnaître, lui venait de ses aïeuls. Le roi George V était lui aussi connu pour apprécier les timbres.

En tout pour tout, la collection léguée par la reine Elizabeth II est aujourd’hui estimée à une valeur excédant les 100 millions de livres sterling, poursuit le Mirror. Elle en a pourtant vendu certains de son vivant… et avait alors gagné 750 000 livres sterling, réinvesties pour partie pour obtenir une série unique de 10 Penny Blacks, le premier nombre postal de l’histoire, insiste Gala.