Des scientifiques créent accidentellement des hamsters fous en laboratoire

Des chercheurs de l'université d'État de Géorgie ont supprimé une hormone, la vasopressine, dans l'espoir de renforcer la coopération des rongeurs, en améliorant leur « communication sociale ».

Pourtant, la modification chimique a rendu les hamsters sauvages, provoquant des bagarres dans les cages. Le professeur Elliott Albers, chercheur principal, a déclaré : « Nous pensions (…) réduire à la fois l'agressivité et la communication sociale, mais c'est le contraire qui s'est produit ».

L’hormone clé « Avpr1a » était censée réguler l'amitié et les liens affectifs, et son élimination devait accroître l'harmonie entre les animaux. Pour les scientifiques, son élimination a créé « des niveaux élevés d'agression envers d'autres individus du même sexe ». « En désactivant Avpr1a, et en supprimant ainsi un récepteur qui interagit avec la vasopressine dans des régions clés du cerveau, on pensait que les rongeurs deviendraient plus amicaux », précise le professeur Albers.

Les conclusions frappantes de l'étude remettent en cause la compréhension qu'ont les scientifiques de la relation entre la biologie et le comportement.

Elliott Albers a ajouté : « Nous ne comprenons pas ce système aussi bien que nous le pensions. Les résultats contre-intuitifs nous indiquent que nous devons commencer à réfléchir aux actions de ces récepteurs dans des circuits entiers du cerveau, et pas seulement dans des régions cérébrales spécifiques ».

Selon le professeur Albers, ces tests d'édition de gènes sont destinés à aider à trouver des solutions aux troubles neuropsychiatriques, notamment l'autisme et la dépression.