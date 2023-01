"World of Warcraft", "Hearthstone" et "Diablo III", depuis 2008 ces jeux ont accompagné des millions de joueurs chinois, ce n'est désormais qu'un bon souvenir. Les éditeurs étrangers doivent travailler avec des partenaires locaux pour proposer des jeux vidéo en Chine. Malhereusement, Blizzard et NetEase ont annoncé qu'ils ne renouvelleraient pas les accords de licence.

Blizzard a déclaré qu'"après de nouvelles discussions la semaine dernière, NetEase n'a pas accepté notre proposition d'extension", la collaboration de 14 ans s'arrête donc. Le géant chinois de la technologie a quant à lui dénoncé une "déclaration soudaine" et en qualifiant la proposition de "scandaleuse, inappropriée et non conforme à la logique commerciale".