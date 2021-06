David Guetta

David Guetta, icône française et pilier d'Ibiza, a cédé les droits mondiaux de son catalogue musical au groupe Warner souligne The Independent. Le Financial Times et le magazine spécialisé Variety évoquent un montant de 100 millions de dollars.

Le deal inclut ses futures production dont un nouveau single en juillet indique le communiqué de Warner.

David Guetta est l'une des plus grandes figures de la musique mondiale, avec quelque 50 millions de disques vendus et plus de 14 milliards de streams à son actif.

Même pendant la pandémie mondiale, Guetta a eu une année extraordinairement chargée, avec des singles à succès récents dont « Bed » avec Joel Corry et Raye, et « Heartbreak Anthem » avec Galantis et Little Mix, qui ont tous deux été dans le Top 10 des succès à travers le monde. . Il vient également de sortir 'Shine Your Light' avec Master KG et Akon ajoute Warner

Au total, Guetta a dévoilé huit nouveaux morceaux au cours des cinq premiers mois de 2021.