Covid-19 : pas de changement de règles prévu d'ici Noël selon Gabriel Attal

Gabriel Attal

"Il y a une préoccupation très forte partout dans le monde vis-à-vis du variant Omicron, dont il semble établi qu'il est encore plus contagieux que ne l'est le variant Delta. On a vu un progression très forte en Afrique du Sud, on la constate aujourd'hui au Royaume Uni", selon Gabriel Attal qui était, ce mardi matin, l'invité de France Info Radio.

"Nous avons eu en France une politique qui a consisté à retarder au maximum l'arrivée de ce variant sur notre sol le temps que la campagne de vaccination prenne son envol", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Il y a probablement plus de cas du variant Omnicron en France que ceux qui ont été trouvés actuellement. Mais, pour l'intant, il n'est pas prévu de changement de règles prévu d'ici Noël selon Gabriel Attal.

Il invite "les Français qui vont retrouver des personnes fragiles pour les fêtes à se faire tester" même si ces Français sont vaccinés.