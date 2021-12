Claude Lelouch soutient un projet de cryptomonnaie, le klapcoin

Bitcoin cryptomonnaie

Le but de la nouvelle cryptomonnaie, le klapcoin, créée par Sarah Lelouch la fille de Claude Lelouch, avec un autre producteur, Joël Girod, et deux financiers, Fabien Berger et Sabine Tellier, est de financer l’écriture d’une vingtaine de films et de séries via la société de la Diversité du cinéma français (DCF), créée par sa fille, Sarah Lelouch explique Le Figaro.

Dès le mois de janvier, les spectateurs, producteurs et investisseurs pourront acheter les jetons de cette cryptomonnaie.

Grâce aux jetons, le public aura aussi un droit de vote comme le choix de l’affiche d’un film ou de son titre. Les spectateurs pourront bénéficier d’avantages, par exemple des avant-premières.