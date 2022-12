Charlotte Caubel, femme de grand patron et ministre sans patrimoine

Le patrimoine de Charlotte Caubel a été validé après vérification de la HATVP.

Charlotte Caubel, ministre la moins bien dotée du gouvernement, et de loin. D’après sa déclaration effectuée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance, jouit d’un patrimoine très modeste : 29 996 euros. Bien inférieur à ceux des plus fortunés comme Franck Riester (Relations avec le Parlement, plus de 10 millions d’euros) et Amélie Oudéa-Castéra (Sports, plus de 6 millions d’euros). Même les moins bien lotis de l’exécutif dépassent largement Charlotte Caubel, à l’image d’Isabelle Rome (Egalité femmes-hommes, environ 250 000 euros) et François Braun (Santé, 300 000 euros).

En ce qui concerne le plus gros actif de la secrétaire d’Etat à l’Enfance, âgée de 50 ans, celui-ci est un plan d’épargne logement au Crédit agricole, d’un montant de 19 615 euros. Elle dispose également d’un compte courant (2 094 euros), d’un LDD (3 143 euros) et d’un livret A (5 129 euros), tous logés chez Rothschild Martin Maurel, la banque privée de Rothschild and Co. Très prisée par les grandes fortunes et les grands patrons. Le choix de cet établissement bancaire de prestige a de quoi étonner au vu du faible patrimoine déclaré par la magistrate. Celui-ci a d’ailleurs fait l’objet de vérifications et d’une validation sans réserve par la HATVP. Ce choix rappel tout de même que la novice en politique est aussi l’épouse d’Alexandre Bompard, le PDG du groupe de distribution Carrefour, qui a touché une rémunération de 4,4 millions d’euros à ce titre en 2021.

À Lire Aussi

Peut-on devenir riche en travaillant en France ?