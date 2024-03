Cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 : Hugues Aufray défend Aya Nakamura

Hugues Aufray se produit sur scène lors de la 25e cérémonie des Victoires de la musique le 6 mars 2010 au Zénith de Paris.

Aya Nakamura pourrait, selon la volonté d’Emmanuel Macron, chanter un titre d’Edith Piaf lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Hugues Aufray , invité dans l’émission « C l’hebdo » ce samedi 16 mars a été interrogé sur le sujet par Aurélie Casse. France 5 a diffusé un extrait de l'interview sur les réseaux sociaux :

« Hugues Aufray, que répondez-vous à tous ceux qui attaquent Aya Nakamura ? », a demandé Aurélie Casse au chanteur.

« Évidemment, moi je vois derrière ça du racisme, a répondu ce dernier. Mon rôle, ici et dans la vie, c’est de défendre l’injustice. Moi je suis, non pas pour l’égalité, mais pour la justice. L’égalité, ce n’est pas la justice et la justice, ce n’est pas l’égalité. Et c’est injuste d’attaquer quelqu’un pour sa couleur, pour la forme de son corps, etc. Moi je défends Aya Nakamura parce que c’est une femme qui, à mon avis, est rejetée par une catégorie de gens qui voient en elle, ce que moi je ne vois pas ».

Aya Nakamura a reçu, ces derniers jours, le soutien d’autres chanteurs à l’instar de Benjamin Biolay ou de Patrick Bruel.

Ce vendredi 15 mars, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après un signalement de la Licra dénonçant des publications à caractère raciste visant Aya Nakamura.

SOS Racisme a annoncé dans un communiqué saisir à son tour la justice, dénonçant des « vagues de haine raciste contre Aya Nakamura ».