Céline Dion annule une partie de sa tournée en 2023 et révèle être atteinte d’un « trouble neurologique rare »

Céline Dion lors d'un concert à Paris en 2016.

Dans un message vidéo publié sur ses réseaux sociaux, Céline Dion a adressé un message bouleversant à ses fans ce jeudi. La chanteuse a expliqué être enfin prête à parler de ses problèmes de santé. Céline Dion révèle qu'elle a été récemment diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare à l'origine de « spasmes » et provoquant des difficultés sur ses cordes vocales.

Après avoir déjà annulé à trois reprises les dates de sa tournée européenne depuis 2020, l’artiste a annoncé de nouvelles annulations de concerts en raison de problèmes de santé ce jeudi.

Le trouble dont souffre Céline Dion, appelé Stiff-person syndrome (SPS), « atteint environ 1 personne sur 1 million », indique la chanteuse dans sa vidéo. Cela se caractérise notamment par une rigidité musculaire progressive :

« On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais l'on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre ».

Céline Dion précise dans sa vidéo que ce trouble affecte sa vie de tous les jours à de nombreux niveaux :

« J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais ».

Céline Dion affirme qu'elle ne sera « pas prête » à reprendre sa tournée en Europe à partir de février 2023. L'équipe de la star a précisé que huit concerts prévus cet été, dont la performance au festival des Vieilles Charrues à Carhaix, sont annulés.

La production a tenu à indiquer que les concerts annoncés entre le 26 août et le 4 octobre 2023 sont bien maintenus et notamment les dates parisiennes de sa tournée (1er, 2 ,5 , 6, 9 et 10 septembre 2023).

En 2018, Céline Dion avait été contrainte de reporter plusieurs shows à Las Vegas en raison de sa santé.

Depuis 2021, la chanteuse a repoussé de manière fréquente ses concerts à cause de « spasmes musculaires violents ».

L'artiste s'entraîne quotidiennement afin de « gagner en force et en endurance » pour pouvoir remonter à nouveau sur scène :

« Je m'entraîne tous les jours Mais je dois admettre que c'est un combat continuel. Ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer. Pour vous retrouver, je n'ai pas d'autres choix que de me concentrer sur ma santé et j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie ».