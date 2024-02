Bruno “Bad Boy” Le Maire : le ministre de l’Economie comme vous ne l’avez jamais vu

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire - Photo AFP

L’intelligence artificielle, Atlantico a eu l’occasion de l’expliquer à plus d’une reprise, sera nécessairement amenée à changer notre rapport à l’image (et peut-être même à la notion de créativité de façon générale, comme le soulignait Fabrice Epelboin dans nos colonnes). Récemment encore, c’était Taylor Swift qui en faisait les frais. L’artiste a été victime d’images truquées à l’aide de deepfake et certains internautes ont ainsi réalisé de faux clichés d’elle à caractère pornographique.

Dorénavant, comme l’indique Gala sur son site, c’est le ministre de l’Economie qui s’essaie (de façon plus maîtrisée, il faut bien le dire) à l’exercice. Pour vanter les mérites de ces nouvelles technologies, Bruno Le Maire a décidé de générer un cliché de lui… pour le moins original. Ainsi, le voilà qui s’affiche en “bad boy”, tout de noir vêtu, tout de cuir bardé. Quelques bijoux habillent également son poignet tandis qu’une coupe digne de certains musiciens des années 1980 encadre un visage considérablement rajeuni. Il en deviendrait presque difficile de reconnaître l’homme qui a signé quelques livres & romans “évènements”.

Pour autant, ce n’est pas seulement la dimension visuelle de cette image qu’il faut retenir. "Chacun mesure la révolution technologique, industrielle, civilisationnelle, politique, culturelle et sociale que cela représente. Mais de quelle révolution parlons-nous réellement ? Sommes-nous capables de voir tout le potentiel ? Quelles sont les implications concrètes ? Quelle place la France et l’Europe peuvent-elles y occuper ?", interroge ainsi le ministre de l’Economie, qui a partagé sa publication sur LinkedIn ainsi que sur Instagram. Selon lui, "la France est et doit rester la première nation en Europe sur l’intelligence artificielle". Et lui de poursuivre : "En 2024, la France accueillera le Sommet mondial pour l’intelligence artificielle. Nous devons être à la hauteur de ce rendez-vous : entreprises, pouvoirs publics, société civile."