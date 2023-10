"The Woman in Me" devrait être publié le 24 octobre, deux ans après la fin de la tutelle de Britney Spears

© VALERIE MACON / AFP Révélations Britney Spears affirme avoir avorté lorsqu’elle fréquentait Justin Timberlake Le nouveau livre de la pop star, The Woman in Me, se concentre en partie sur ses 13 années de tutelle sous la direction de son père, James Spears.

Ajouter au classeur Lecture Zen Britney Spears affirme avoir avorté lorsqu’elle fréquentait Justin Timberlake avec Atlantico Rédaction