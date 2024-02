Brian Wilson, le leader des Beach Boys, souffre de démence

Le musicien Brian Wilson des Beach Boys se produit sur scène lors de la 54e édition des GRAMMY Awards, le 12 février 2012 à Los Angeles.

© KEVIN WINTER / Getty Images via AFP

L’artiste Brian Wilson a été diagnostiqué comme atteint de démence, selon des informations de France Info et de médias américains. La famille du chanteur, du compositeur et du cofondateur des Beach Boys souhaite le placer sous la tutelle de ses agents après la mort récente de sa femme. Son agente, Jean Sievers, devrait bientôt lui servir de tutrice conjointement avec sa manageuse, LeeAnn Hard, selon un communiqué diffusé sur Instagram.

Cette décision a été prise « à la suite du décès » de sa femme Melinda Wilson en janvier et « après mûre réflexion et consultation entre Brian, ses sept enfants (...) et les médecins de Brian ». L’artiste est aujourd’hui âgé de 81 ans.

Ce placement sous tutelle doit encore être acté par un juge.

Brian Wilson serait atteint d'un « trouble neurocognitif majeur », selon les documents judiciaires déposés par sa famille et cités par les médias américains. L’artiste « n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins personnels en matière de santé physique ».

A la fin des années 60, la consommation de drogues avait provoqué chez Brian Wilson des problèmes de santé mentale. Les Beach Boys ont été le groupe américain qui a vendu le plus de disques à travers le monde.