Bill Gates a retrouvé l’amour avec Paula Hurd, la veuve de l'ancien PDG d'Oracle

Bill Gates serait actuellement en couple avec Paula Hurd.

Bill Gates serait en couple avec Paula Hurd, la veuve de Mark Hurd, l'ancien PDG de l'entreprise de logiciels Oracle et ex-patron d’Hewlett-Packard, selon des révélations du Daily Mail. « Ils sont inséparables », d’après le témoignage d’un ami du couple dans les colonnes du journal britannique.

« Ils sont ensemble depuis plus d'un an et elle est toujours décrite comme une femme mystérieuse, mais leurs proches savent bien qu'ils sont dans une relation romantique.»

Bill Gates (67 ans) et Paula Hurd (60 ans) ont été photographiés dans les tribunes de l'Open d'Australie en janvier dernier, assis côte à côte pour assister à la finale du simple messieurs.

En septembre dernier, Bill Gates et Paula Hurd avaient été aperçus ensemble à la Laver Cup à l'O2 Arena de Londres.

Leur passion commune pour le tennis les a conduits à se fréquenter. En 2015, Bill Gates et Paula Hurd avaient été photographiés sur un court de tennis, échangeant quelques balles. A l'époque, Bill Gates était encore marié à son épouse de longue date Melinda French, et Paula Hurd à Mark Hurd, son mari et père de ses deux filles Kathryn et Kelly.

Personnalité de la Silicon Valley, Mark Hurd a passé l'essentiel de sa carrière dans l'entreprise technologique NCR, puis Hewlett-Packard, avant de rejoindre Oracle en 2010. À sa mort, en 2019, sa fortune était estimée à 500 millions de dollars.

Paula Hurd, autrefois cadre dans le secteur de la technologie, s'est alors engagée dans de nombreuses activités philanthropiques.

Bill et Melinda Gates avaient annoncé leur divorce en mai 2021, après 27 ans de mariage. Malgré leur séparation, l'ancien couple avait toutefois affirmé vouloir continuer à travailler ensemble pour la Fondation Bill & Melinda Gates, créée en 2000.