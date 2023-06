Beyoncé est à l'origine de la hausse de l'inflation en Suède, selon un expert

Beyoncé.

La chanteuse américaine Beyoncé, qui a lancé sa tournée mondiale par un concert à Stockholm le 10 mai, est partiellement responsable de la hausse de l'inflation dans le pays lors de ce mois, a déclaré un économiste de l'une des principales banques nordiques. L'inflation mensuelle a augmenté de 0,3 point de pourcentage en Suède d'avril à mai, selon les données publiées mercredi par Statistics Sweden.

Cette hausse est en partie due à l'augmentation d'un large éventail de biens et de services, par exemple les visites dans les hôtels et les restaurants, ainsi que les services de loisirs, qui comprennent les billets de concert. Selon Michael Grahn, économiste en chef de la Danske Bank en Suède, les concerts de Beyoncé dans la capitale suédoise sont en partie responsables. "Le début de la tournée mondiale de Beyoncé en Suède semble avoir influencé l'inflation du mois de mai, dans une mesure incertaine, mais probablement à hauteur de 0,2 point sur les 0,3 point ajoutés par les hôtels et les restaurants", a déclaré M. Grahn. "Nous nous attendons à ce que cette surprise à la hausse soit annulée en juin lorsque les prix des hôtels et des billets reviendront à la normale.

L'économiste a ensuite été cité dans le Financial Times, décrivant l'événement comme étant sans précédent et "tout à fait étonnant". Bien que les grands événements culturels et sportifs puissent provoquer une flambée momentanée des prix des hôtels et des restaurants locaux, ils affectent rarement les chiffres de l'inflation nationale.

À Paris, par exemple, les prix des hôtels ont augmenté de 4,3 % en mai, alors que la capitale française accueillait la première semaine du tournoi de tennis de Roland-Garros ... et un autre concert de Beyoncé, le 26 mai.